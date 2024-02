Gazzetta, se Belotti “canta”, Fiorentina che punta alla Champions. Italiano forse cambierà assetto 

Il Genoa ha tenuto duro per Gudmundsson e la Fiorentina deve accontentarsi di Belotti in prestito come unico vero rinforzo in avanti. Nei prossimi quattro mesi, il Gallo, in cerca di rivincite, può segnare i gol che ci si aspettavano da Nzola, rimasto al Viola Park, non ha realizzato. Il rischio è che Belotti offuschi Beltran, l’argentino grande investimento dell’estate viola 2023.

Italiano dovrà esser bravo ad alternarli o a farli coesistere. Forse l’allenatore cambierà il gioco e l’assetto. Belotti – assistito da Nico Gonzalez – può spingere in alto la Fiorentina, ma la domanda è: quale Belotti? Quello dei 113 gol in 251 partite nel Torino o quello delle 10 reti in 68 gare nella Roma? La Fiorentina può puntare alla Champions, sempre che il Gallo canti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO DELUSO DAL MERCATO