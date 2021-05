Gazzetta scrive: “Rocco, accuse maldestre. Non è colpa dei giornali se si sbagliano tutte le scelte”

Oggi La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine ha parlato dell’attacco alla stampa avvenuto ieri da parte di Rocco Commisso: “Non si offenda Commisso, faccia come noi che preferiamo riderci su. Perchè se prendessimo sul serio ciò che ha detto ieri ci sarebbe da preoccuparsi. Ma non per noi della Gazzetta, finiti nel calderone insieme alla quasi totalità della stampa nazionale e locale, ma per la Fiorentina. Dare la colpa alla stampa o all’ambiente è nel calcio la scusa più abusata da chi sbaglia le scelte, non ottiene risultati, fallisce obiettivi. Quello che purtroppo per i tifosi viola è successo in casa viola negli ultimi due mesi. Mercato scadente, presunti colpi in realtà veri flop, cambio di allenatori, caos generalizzato, giocatori che vogliono andarsene, polemiche varie. Non era esattamente questo che Firenze si aspettava all’arrivo di Commisso né quello che lui aveva promesso”.

