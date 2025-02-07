Gazzetta scrive: “La Premier League osserva Kean. Alla Fiorentina serve la Champions per tenerlo”

Secondo Gazzetta, diversi osservatori di club inglesi si alternano per seguire Kean al Franchi

Moise Kean è l'uomo del momento in casa Fiorentina. La doppietta con cui ha annientato l'Inter di Simone Inzaghi lo ha lanciato nella classifica marcatori ma anche nel cuore dei tifosi viola, che adesso sognano grandi partite insieme vinte a suon di gol. Elogiando i numeri dell'ex Juventus arrivato a 19 in stagione, si è soffermata sul suo futuro.

Moise Kean ha una clausola da 52 milioni. Mesi fa, Alessandro Ferrari commentò così tale situazione: "Non è una condizione che noi amiamo ma d'altra parte c'era anche la convinzione di chiudere l'operazione che volevamo fare in tutti i modi quindi abbiamo cercato la maniera giusta per chiuderla. È stata messa perché lui voleva questa garanzia, sia economica che tecnica sul fatto che noi lo volessimo con noi a tutti i così". Insomma, in casa Fiorentina non sembrano preoccupati ma nel mondo del calcio non bisogna mai stare tranquilli.

Infatti, vari osservatori dalla Premier League si alternano partita, dopo partita per analizzare da vicino le capacità del centravanti della Fiorentina di Raffaele Palladino. Per il campionato inglese, 52 milioni non sono nulla ma è anche importante sottolineare come non tutto giri intorno a questa clausola. Ieri Kean è stato molto chiaro: "Sto bene qua e voglio ricambiare al massimo la chance che mi è stata data dalla Fiorentina" e adesso anche Spalletti se lo vuole godere. La sensazione, è che la Champions League possa essere un modo perfetto per confermare la permanenza di Moise Kean a Firenze per molti anni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-adli-non-si-allena-e-rischia-di-saltare-san-siro-gud-non-preoccupa-ci-sono-colpani-e-cataldi/288111/