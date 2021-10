Gazzetta scrive: “Kokorin ancora out, chissà che ne pensa Commisso di un acquisto così?”

Gli errori dirigenziali durante la campagna acquisti estiva hanno fatto sì che la Fiorentina non avesse un’alternativa credibile a Vlahovic. Kokorin non è una prima punta e, soprattutto continua a lamentare problemi fisici. Chissà cosa ne pensa il presidente Commisso di un’operazione costosa che non ha ancora dato niente dal punto di vista sportivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

