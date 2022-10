Gazzetta scrive: “Fiorentina anonima rispetto alle ambizioni. 10 punti in 10 gare sono davvero pochi”

Oggi La Gazzetta dello Sport analizza la situazione della Fiorentina: “Se una squadra che non riesce a vincere in casa incontra una squadra che non raccoglie tre punti in trasferta da sei mesi, come può finire il duello? Né Lecce, né Fiorentina sfatano il rispettivo tabù. Il Lecce scatta nel primo round, la Fiorentina lo raggiunge nel secondo ed eccolo qui il pareggio su cui ci si poteva scommettere. Un punto che serve senz’altro più ai pugliesi, che compiono un altro piccolo passo verso la salvezza, che ai viola attardati in una classifica che resta piuttosto anonima rispetto alle ambizioni.Dieci punti in dieci gare sono davvero pochi, la squadra di Italiano resta l’ombra di quella ammirata la scorsa stagione. Il Lecce invece, nel suo piccolo, ha mostrato un’identità precisa e anche nel finale sofferto ha tenuto botta”.

