Gazzetta scrive: “Commisso, che intervista autogol! Frase più becera quella sul Franchi”

Commisso, si offende per le battute sul suo slang italo-americano, minaccia querele nei confronti di chi accosta con ironia la sua figura ai film di Scorsese. Poi succede che un giorno riceva un inviato del Financial Times in una suite dell’hotel Westin Excelsior di Firenze e che il giornalista, Murad Ahmed, firma sportiva del quotidiano economico britannico, ne ricavi un lungo articolo, un po’ ritratto e un po’ intervista. Un “long-form”, come si dice oggi, che si può leggere gratuitamente sul sito del FT, un lungo testo in cui Commisso appare in tutto il suo splendore di zio d’America, ritornato in Italia per mostrare ai paesani quanto è stato bravo e quanto è diventato ricco. «Io sono un animale diverso – avverte al principio -. Spero che rispettino un animale diverso. E se non lo rispettano, che si… (ok, ci siamo capiti, ndr)».

Altre frasi sparse: «Se non hai soldi, dovresti stare zitto»; «Tutta questa burocrazia di m… mi sta facendo impazzire»; «Non mi fregheranno così facilmente»; «Non permetterò a nessuno di approfittarsi di me»; «Quando scriverai il tuo stupido articolo… (rivolto al giornalista, ndr)»; «A loro non frega un c… se la gente lavora o meno (riferito alle autorità locali, ndr)»; «Bisogna fare causa ai figli di p…»; «Dobbiamo sistemare tutte queste str… (sul sistema calcio Italia, ndr)»; «Ci sono anche le gelosie. Chi altri ha fatto quello che ho fatto io? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon (Singer, ndr) al Milan. Non quel ragazzo della Suning. Sono i soldi degli altri. Ok? Qui non c’è nessuno come me». La frase più becera Commisso l’ha però riservata allo stadio: «La cosa più merd… che sia mai stata inventata». La reazione degli eredi è stata forte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

