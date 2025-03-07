Gazzetta sconsolata: "Questa non può essere la Fiorentina, approccio non come chiedeva Palladino"

La versione peggiore l’ha fornita nella ripresa

Questa non può essere la Fiorentina. Se si esclude la fiammata che ha portato al 2-2 e al gol annullato a Moreno la Viola preoccupa. Perché ieri non ha approcciato bene, come pretendeva Raffaele Palladino e, complice Terracciano, è andata sotto di due gol in 19 minuti. Ma la versione peggiore l’ha fornita nella ripresa, totalmente in balia del Panathinaikos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.