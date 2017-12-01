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Gazzetta: Rossi ha superato le visite mediche, nelle prossime ore la firma sul contratto

Visite mediche superate per Giuseppe Rossi. L'attaccante non avrà quindi bisogno di ulteriori controlli nei prossimi giorni. Una buona notizia per l'ex punta della nazionale e per il Genoa che a quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 13:01
Gazzetta: Rossi ha superato le visite mediche, nelle prossime ore la firma sul contratto -
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Visite mediche superate per Giuseppe Rossi. L'attaccante non avrà quindi bisogno di ulteriori controlli nei prossimi giorni. Una buona notizia per l'ex punta della nazionale e per il Genoa che a questo punto ha pronto un contratto sino a fine stagione, con opzione per quella successiva, da fargli firmare. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore mentre la presentazione ufficiale ci sarà la prossima settimana.

Fonte: gazzetta.it

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