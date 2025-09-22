22 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta rivela: “Pioli nervoso quando gli è stato chiesto quando tornerà ad allenarsi la Fiorentina”

Rassegna Stampa

Gazzetta rivela: “Pioli nervoso quando gli è stato chiesto quando tornerà ad allenarsi la Fiorentina”

Redazione

22 Settembre · 08:22

Aggiornamento: 22 Settembre 2025 · 08:22

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Prova a giustificare un primo tempo in cui era in vantaggio

Prova a giustificare un primo tempo in cui era in vantaggio, grazie al solito Mandragora: «Il migliore di questa stagione, vorrei vedere sempre la squadra cosi». Ma poi si deve arrendere alla cruda realtà: «Non me l’aspettavo. Speravo ci volesse meno tempo. Dobbiamo superare la prima pressione avversaria. E devo trovare le soluzioni. Mi preoccupa quel che sta mancando. Chiaro che poi si crea un ambiente negativo e mi dispiace. Non ho mai avuto la tentazione di cambiare modulo». Il nervosismo del tecnico si nota quando gli si chiede quando riprende ad allenarsi la squadra: «Quando lo dico io». E se ne va. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio