Gazzetta rivela: “La Fiorentina insiste per Dzeko, ha lo stesso agente di Kean”

La Fiorentina si muove concretamente per Edin Dzeko. I contatti tra il club viola e l’entourage del centravanti bosniaco si sarebbero intensificati nelle ultime ore. L’offerta è chiara: un contratto biennale secco da 2 milioni di euro netti a stagione.

Il profilo di Dzeko viene considerato ideale sotto diversi aspetti. Prima di tutto per la compatibilità tattica con Moise Kean, altro obiettivo offensivo della Fiorentina. In un potenziale modulo 3-5-2, i due potrebbero agire in tandem, con Dzeko in grado di svolgere anche un ruolo di tutor per l’ex Juventus. A differenza dello scorso anno, quando Kean sarebbe stato l’unico terminale offensivo con determinate caratteristiche, questa volta il club vuole garantirsi un’alternativa esperta e affidabile.

Dzeko, 39 anni, non solo rappresenta un attaccante di sicuro rendimento, ma anche una garanzia in caso di partenza di Kean, qualora un top club dovesse decidere di attivare la clausola rescissoria tra l’1 e il 15 luglio. In quel caso, la Fiorentina avrebbe già in casa un centravanti pronto e di grande esperienza, pur dovendo poi eventualmente cercare un altro innesto offensivo.

Altro dettaglio importante: Dzeko e Kean condividono lo stesso agente, il che potrebbe semplificare le trattative. Sullo sfondo, resta anche l’attesa per l’ufficialità di Stefano Pioli come nuovo tecnico, figura molto gradita al bosniaco. Già in passato Dzeko era stato accostato ai gigliati, ma stavolta c’è maggiore fiducia nella buona riuscita dell’operazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.