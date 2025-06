Gazzetta rivela: “La clausola da 52 milioni di Kean è valida ogni anno dall’1 al 15 di luglio”

Tanti i rumors intorno al futuro di Moise Kean, soprattutto a causa della clausola da 52 milioni che sarà valida a partire dal 1 luglio fino al 15 luglio. E l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha svelato un importante retroscena sulla clausola del centravanti della Fiorentina. Come si legge, nel caso in cui non venisse rimossa dal contratto in futuro, sarebbe valida ogni estate dall’1 al 15 luglio. Un dettaglio In più che potrebbe permettere al giocatore di scegliere ancora i colori viola per una stagione e rimandare il discorso di un’eventuale partenza. Ricordiamo che la Florentina non deve essere neanche Interpellata e non ha potere decisionale perché basta pagare la clausola per prendere il glocatore. Decisiva è invece la parola del calclatore, che può scegllere se accettare la proposta.