Gazzetta rivela: “Gudmundsson salta due partite, nel mirino il Pisa. Ma molto dipenderà dal dolore che avvertirà”

Sono escluse lesioni capsulo-legamentose acute a carico della caviglia sinistra, ma il problema c’è. La Fiorentina dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson nella sfida in programma sabato a Como, cosi come Paolo Vanoli non lo rischierà in alcun modo nelle partite di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia.

Difficile vederlo in campo, anche se fosse recuperato, visto che il tecnico dovrebbe dare spazio a chi è stato impiegato meno in campionato. La vera gara su cui porsi un serio interrogativo è il match salvezza al Franchi contro il Pisa di lunedì 23 febbraio, in calendario fra i due impegni europei.

Il derby è un vero spartiacque della stagione ed è quella l’occasione da mettere nel mirino per il ritorno dell’islandese. Rimane dunque la distorsione alla caviglia, però è esclusa un’assenza prolungata con il numero 10 viola che verrà valutato giorno per giorno perché il recupero dipenderà pure da quanto dolore avvertirà il calciatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.