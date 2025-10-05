Gazzetta rivela: “Comuzzo ha saltato le ultime gare perché non al meglio della condizione fisica”

L’altro interrogativo riguarda Comuzzo che ha saltato le ultime sfide di campionato perché non al meglio della condizione fisica e la sua titolarità è in dubbio anche con la Roma. Una scelta sarà fatta in extremis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
5 Ottobre · 08:59
Aggiornamento: 5 Ottobre 2025 · 08:59
TAG:ComuzzoFiorentina
Condividi:
L’altro interrogativo riguarda Comuzzo che ha saltato le ultime sfide di campionato perché non al meglio della condizione fisica e la sua titolarità è in dubbio anche con la Roma. Una scelta sarà fatta in extremis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.