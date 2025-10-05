5 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta rivela: “Comuzzo ha saltato le ultime gare perché non al meglio della condizione fisica”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta rivela: “Comuzzo ha saltato le ultime gare perché non al meglio della condizione fisica”

Redazione

5 Ottobre · 08:59

Aggiornamento: 5 Ottobre 2025 · 08:59

TAG:

ComuzzoFiorentina

Condividi:

di

La titolarità di Comuzzo oggi è in dubbio

L’altro interrogativo riguarda Comuzzo che ha saltato le ultime sfide di campionato perché non al meglio della condizione fisica e la sua titolarità è in dubbio anche con la Roma. Una scelta sarà fatta in extremis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio