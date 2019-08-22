Gazzetta, rispedita al mittente un'offerta di 15 milioni per Vlahovic, il serbo è incedibile come Chiesa
Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Dusan Vlahovic è considerato incedibile per i dirigenti viola come Federico Chiesa. Nella giornata di ieri per il gioiellino serbo dopo l'ottima doppietta realiz...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 12:16
Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Dusan Vlahovic è considerato incedibile per i dirigenti viola come Federico Chiesa. Nella giornata di ieri per il gioiellino serbo dopo l'ottima doppietta realizzata nella gara contro il Monza è arrivata un'offerta pari a 15 milioni ma i viola l'hanno rispedita al mittente.