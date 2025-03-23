Gazzetta: "Riscatto Gudmundsson? Molto dipenderà dall'esito della vicenda giudiziaria. Servono almeno 17 milioni"

Da capire quando verrà pronunciata la sentenza

La spesa più onerosa per quanto riguarda i riscatti sarebbe quella per Albert Gudmundsson per il quale i viola dovrebbero versare al Genoa poco più di 17 milioni (senza bonus) dopo averne spesi 6 per il prestito in questa stagione. Per lui di mezzo c’è anche la vicenda giudiziaria in Islanda che avrà un peso. Dipenderà dall’esito della sentenza, ma anche dalla data perché se verrà pronunciata prima del 15 giugno la Fiorentina saprebbe già come muoversi (si è tutelata in tutto) altrimenti c’è un ottimo rapporto con il Genoa e i due club potrebbero rimettersi al tavolo e ricreare questa operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.