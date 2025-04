Gazzetta: “Rinnovo Kean? Pronta la centralità nel progetto e il maxi ingaggio. Poi dipenderà dalla sua volontà”

Kean sta volando e forse proprio in volo, oggi pomeriggio, dopo la seduta al Viola Park, può esserci un’occasione per Rocco Commisso di parlare con il centravanti. Il presidente vorrebbe convincerlo a rimanere in viola e le sue motivazioni saranno tutte validissime perché la Fiorentina è consapevole che per il giocatore arriveranno offerte dai principali top club europei. Quindi centralità nel progetto, ambizioni della società e un ingaggio da far schizzare verso l’alto. Poi ovviamente dipenderà dalla volontà del centravanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.