Gazzetta, rinnovo Castrovilli, balla minimo mezzo milione. Idea bonus? La società chiede un salto di qualità 

Scrive La Gazzetta dello Sport, i discorsi tra la Fiorentina e Castrovilli per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024 vanno avanti da circa un anno, ma un punto d’incontro non c’è. Minimo balla mezzo milione tra offerta e richiesta de giocatore. Il numero 10 vorrebbe uno stipendio top, come Gonzalez e Milenkovic, quindi sopra i 2,5 milioni di euro, mentre il club non si oppone per principio ma gli chiede a questo punto di fare il definitivo salto di qualità, magari aumentando i bonus. Arriverà l’accordo?

