Gazzetta rincara la dose: “Pradè infuriato dopo il Como, spesso critico dopo le sconfitte”

Fagioli e Kean finora in viola hanno giocato insieme solo 27'

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola torna a parlare della figura del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e del suo sfogo ai microfoni dei canali ufficiali viola dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas. E non è la prima volta che il ds viola vada ai microfoni del club a criticare squadra ed allenatore. Zaniolo e Kean hanno finora giocato insieme in viola solo 27' a San Siro nella sfida persa (2-1) contro l'Inter. Zaniolo è entrato al 22' della ripresa al posto di Beltran. Impossibile fare delle valutazioni. Poi i due si sono divisi per la squalifica del centravanti piemontese che ha saltato la gara in casa con il Como finita con una disfatta che ha fatto nuovamente infuriare il ds Daniele Pradé, spesso critico quando le cose vanno male.