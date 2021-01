Gazzetta, Ribéry-Fiorentina niente rinnovo: a giugno l’addio, il francese tornerà in Germania

Franck Ribery, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, invece, si sta avviando a chiudere la sua esperienza in Serie A. Il campione francese è deciso a tornare a fine campionato in Germania dove lo sta già aspettando la famiglia. Movimenti importanti in casa Commisso. Il contratto di FR7 scade a giugno ed entrambe le parti non sono intenzionate a rinnovarlo. La Fiorentina, a cominciare da Prandelli, è molto perplessa per il rendimento offerto da Ribery, che tra l’altro convive ormai da più di un anno con problemi fisici. E lo stesso giocatore sta pensando al ritorno in Germania visto che la famiglia già da agosto scorso ha deciso di vivere a Monaco. Prima però Ribery vuole contribuire alla salvezza della squadra viola. Lui si prenota per essere in campo contro il Crotone.

