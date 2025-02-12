Gazzetta: “Razzismo, Kean è pronto a denunciare. La Fiorentina ha messo tutto in mano agli avvocati”

Commisso è da sempre sensibile all'argomento

Offese inaccettabili che hanno trovato la reazione immediata della Fiorentina che non ha perso un attimo per schierarsi al fianco del proprio giocatore: «La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media di pesanti attacchi a sfondo razzista».

Ma soprattutto: «Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti», cioè alla Polizia postale che valuterà chi materialmente ha scritto i commenti razzisti. La Fiorentina ha quindi messo tutto in mano ai suoi avvocati che si interfacceranno con gli organi competenti con la volontà precisa di risalire al più presto agli autori delle offese e non lasciarli impuniti. Kean al momento non ha ancora intrapreso alcuna azione ufficiale, ma potrebbe denunciare gli autori degli insulti per diffamazione aggravata dall'uso dei socíal e dall'odio razziale.

II presidente Rocco Commisso è da sempre sensibile all'argomento, contro ogni tipo di razzismo, e un fatto del genere non poteva in alcun modo passare inosservato. Prontissimo anche l'intervento dell'Inter: «Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l'attaccante viola». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.