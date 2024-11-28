Gazzetta: “Rabbia, libertà e fantasia, la Fiorentina vuole evitare un altro passo falso”
La Fiorentina affronta il Pafos con l'obbligo di vincere
La Fiorentina affronta il Pafos con l'obbligo di vincere per evitare un altro passo falso in Conference League e garantirsi un posto tra le prime otto del torneo, dopo aver già perso contro l'Apoel. Il Pafos, squadra in forte crescita e attualmente dominatrice del campionato cipriota, si è dimostrato un avversario temibile.
Il tecnico Raffaele Palladino ha elogiato i suoi giocatori, sottolineando l'importanza di affrontare la partita con rabbia, libertà e fantasia per superare una squadra dinamica e ben organizzata. L'obiettivo è confermare la competitività della Fiorentina in Europa e proseguire il percorso verso le fasi finali del torneo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/dodo-palladino-ha-cambiato-il-mio-modo-di-giocare-leao-difficile-da-marcare-se-si-gira-poi-e-dura/278574/