Gazzetta punge Pradè: “Piccoli pagato 25 milioni più bonus e per il ds non sono neanche troppi”

In estate la Fiorentina ha potuto fregiarsi di un reparto offensivo giudicato, sulla carta, a bocce ferme, come uno dei migliori della Serie A e in grado di reggere l’urto in Europa per la Conference.

Kean ha rinunciato all’offerta araba da 15 milioni a stagione ed è voluto rimanere in un torneo più attraente dal punto di vista tecnico. Ma la società, forte delle lamentele della passata stagione, in cui si diceva, spesso e volentieri, che mancava un vice Kean, ne ha presi addirittura due: Edin Dueko, 39 anni, svincolato dopo la buona stagione al Fenerbahce, e Roberto Piccoli, 24, acquistato per 25 milioni più bonus dal Cagliari dove aveva segnato 10 gol. Per il ds Daniele Pradé, che di questi tempi non se la passa benissimo, non sono neppure tanti… Lo riporta La Gazzetta dello Sport.