Gazzetta, proposta alla Camera di passare al 75% della capienza del pubblico

Sold out a Napoli, a Milano, a Roma. Il campionato riprende e la voglia di calcio ora si fa sempre più forte. Il traguardo del 50 per cento della capienza è vicinissimo per Napoli-Juve di oggi (27mila spettatori), Roma-Sassuolo (29mila) e Milan-Lazio di domani (poco meno di 38mila, ed è partita bene anche la campagna per la sfida con l’Atletico Madrid). Si torna a usare la parla pienone, ovviamente nei limiti del consentito. Numeri che rilanciano la richiesta che viene dal mondo del calcio di aprire di più. Se il Green pass è un modo per tornare sempre di più alla normalità, questo il ragionamento, il 50 per cento è davvero una maglia troppo stretta per gli stadi.

Il PD ha riproposto quanto aveva già presentato un mese fa con l’emendamento di Patrizia Prestipino, Andrea Rossi e dell’ex ministro dello sport Luca Lotti: passare dal 50 al 75 per cento negli stadi e dal 35 al 50 nei palazzetti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

