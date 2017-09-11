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Gazzetta, pronto il rinnovo per Federico Chiesa fino al 2022. Ingaggio da 1 milione di euro a stagione

La Fiorentina pronta a rinnovare il contratto a Federico Chiesa. Contratto più lungo e ingaggio triplicato per il talento classe 97

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 21:35
Gazzetta, pronto il rinnovo per Federico Chiesa fino al 2022. Ingaggio da 1 milione di euro a stagione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina é pronta a blindare Federico Chiesa. Il gioiellino nato nel 1997 e pilastro dell’Under 21 era stato attenzionato nei mesi scorsi da importanti club italiani (Napoli), inglesi (Everton) e tedeschi (Borussia Dortmund), ma i dirigenti viola hanno respinto al mittente tutte le pretendenti. Chiesa sarà la pietra angolare sulla quale Pioli intende edificare il nuovo ciclo viola. Per questo i Della Valle intendono prolungare fino al 2022 il contratto del figlio d’arte, con relativo e robusto adeguamento dell’ingaggio a 1 milione più bonus a stagione.

 

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