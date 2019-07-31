Gazzetta, presto Lirola si unirà ai viola. Firmerà un triennale ad una cifra vicina al milione
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pol Lirola si aggregherà ai viola 24h dopo di Boateng. Il Sassuolo due settimane fa chiedeva 20 milioni per il difensore ed invece lo spagnolo, grazie a...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 09:31
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pol Lirola si aggregherà ai viola 24h dopo di Boateng. Il Sassuolo due settimane fa chiedeva 20 milioni per il difensore ed invece lo spagnolo, grazie al lavoro di Pradè arriva in viola per 12 milioni + 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Firmerà un triennale ad una cifra vicina al milione.