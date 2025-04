Pasqua a Cagliari per la Fiorentina. Ma il pranzo di domani sarà al Viola Park. Poi la squadra volerà in Sardegna con il presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine che hanno deciso di andare in trasferta. Il patron sarà poi al Franchi per il derby con l’Empoli. Palladino ha detto che non ha fatto assaggiare la sua torta ai ragazzi. Chissà se domani concederà almeno una fetta di colomba. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.