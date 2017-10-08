Gazzetta, possibile che Saponara giochi come interno di centrocampo. Il giocatore è finalmente guarito

L'idea di Stefano Pioli, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di schierare Saponara come interno di centrocampo. Serve in forma

Saponara ormai non ha più problemi alla caviglia operata alla fine dello scorso campionato. Alla Fiorentina serve un giocatore sano e in forma, in grado di tornare quel calciatore che ha fatto innamorare il club viola. Corvino in testa. La fiducia nel calciatore è totale. Esiste anche la possibilità che in alcuni frangenti possa ricoprire il ruolo di mezzala di spinta abbandonando momentaneamente l’amata posizione di trequartista. Serviranno condizione fisica, accorgimenti tattici ed eventuale grande disponibilità al sacrificio. In futuro, però, la mossa non è esclusa da Pioli.

Gazzetta dello Sport