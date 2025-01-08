Gazzetta: “Pongracic via? Fiorentina pronta ad accontentarlo se dovesse chiedere la cessione”

La Fiorentina non ha l'intenzione di privarsi del croato

Ceduto Martinez Quarta al River Plate, non è detto che sia finita qui perché il club potrebbe accontentare gli uomini in cerca di più spazio. Accontenterebbe anche Marin Pongracic se chiedesse di andare a giocare altrove sentendosi chiuso da Comuzzo. Cosa che, per essere chiari, non è accaduta e allo stesso tempo non c'è l'intenzione della Fiorentina di privarsi del croato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/