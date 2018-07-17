Gazzetta, Pjaca vuole solo la Fiorentina, Corvino vuole chiudere entro 3 giorni. La Juventus...

Tre giorni per portare Marko Pjaca a Firenze. Non un’ora in più. Pantaleo Corvino aspetta di incontrare la Juve per verificare se esiste una possibilità d’intesa. Il gioiello croato vuole la squadra v...

Tre giorni per portare Marko Pjaca a Firenze. Non un’ora in più. Pantaleo Corvino aspetta di incontrare la Juve per verificare se esiste una possibilità d’intesa. Il gioiello croato vuole la squadra viola. Lo ha ribadito ai dirigenti della Fiorentina al ritorno dal Mondiale. Ma la Juve non intende accettare la formula proposta da Corvino cioè prestito per un anno con diritto di riscatto a 20 milioni.

Esiste un possibile punto d’incontro?

Per il momento il club bianconero non si muove dalla sua richiesta e cioè prestito per un anno con obbligo di riscatto a 20 milioni. E sta lavorando su queste basi con club italiani e stranieri. Ma se Pjaca facesse muro lasciando aperta solo l’opzione Fiorentina? A quel punto potrebbe aprirsi una trattativa. Magari la società viola potrebbe accettare l’idea di un prestito oneroso che porterebbe un po’ di soldi nelle casse bianconere. Il problema sono i tempi. Corvino ha fretta. La Juve meno. Giovedì insieme alla

sentenza del Tas che potrebbe aprire le porte dell’Europa alla squadra di Pioli il responsabile dell’area tecnica vuole avere anche certezze assolute su Pjaca. E le alternative? Bocciato Defrel (troppo attaccante) e inavvicinabile per il momento Berardi (i soldi e le richieste di pagamento sono simili a quelle di Pjaca) Corvino sta guardando con curiosità in casa Roma.

Se proprio Berardi dovesse sbarcare in giallorosso potrebbe liberarsi El Shaarawy? Per il centrocampo Soucek resta la pista più calda per il ruolo di mediano mentre se Pasalic dovesse accasarsi all’Atalanta (ma la Fiorentina crederà a questa ipotesi solo quando ad annunciare il trasferimento sarà il giocatore) allora Corvino potrebbe bussare alla porta del Napoli per Grassi.

La Gazzetta dello Sport