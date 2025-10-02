2 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato. Ma non può essere felice”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato. Ma non può essere felice”

Redazione

2 Ottobre · 08:21

Aggiornamento: 2 Ottobre 2025 · 08:21

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Pioli ha una serie di sfide all’orizzonte con lo big

Anche se l’espressione di Stefano Pioli alla vigilia della prima partita del tabellone di Conference League, al Franchi alle 21 contro i cechi del Sigma Olomouc, non accreditati come dei fenomeni, ma certamente da non sottovalutare, è quella di un uomo che non può essere felice: i risultati in campionato lo inchiodano nella zona calda della classifica con tre soli pareggi e zero vittorie e c’è una serie di sfide contro le big all’orizzonte.

«Ma sono fiducioso. La Conference è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati». Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato: «Sono io il responsabile, i ragazzi stanno lavorando bene». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio