Gazzetta: “Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato. Ma non può essere felice”

Anche se l’espressione di Stefano Pioli alla vigilia della prima partita del tabellone di Conference League, al Franchi alle 21 contro i cechi del Sigma Olomouc, non accreditati come dei fenomeni, ma certamente da non sottovalutare, è quella di un uomo che non può essere felice: i risultati in campionato lo inchiodano nella zona calda della classifica con tre soli pareggi e zero vittorie e c’è una serie di sfide contro le big all’orizzonte.

«Ma sono fiducioso. La Conference è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati». Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato: «Sono io il responsabile, i ragazzi stanno lavorando bene». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.