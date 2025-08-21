Gazzetta: “Pioli oggi vuole ipotecare il passaggio ai gironi di Conference. Stasera tridente pesante”

Le motivazioni sono altissime, così come le aspettative. Ricomincia il percorso Conference della Fiorentina, in un intreccio di emozioni, ambizioni e anche mercato perché, mentre Stefano Pioli presenta in conferenza la sfida al Polissya, la società si assicura Roberto Piccoli.

La Fiorentina inizia il suo cammino con i galloni della favorita, dopo essere arrivata per due volte in finale con Italiano e una in semifinale con Palladino. Adesso sta a Pioli provare ad alzare un trofeo che a Firenze manca da 24 anni. Il primo ostacolo sono gli ucraini del Polissya. Pioli torna sulla panchina viola per una gara ufficiale dopo 2328 giorni. Nel frattempo ha vinto uno scudetto e collezionato esperienza internazionale, compresa una semifinale di Champions con il Milan.

L’obiettivo è chiaro: ipotecare il passaggio alla fase a gironi, mandando un segnale forte alla competizione. Nessuna indicazione di formazione nell’incontro con la stampa, ma l’idea pare quella del tridente pesante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.