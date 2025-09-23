Gazzetta: “Pioli accolto come l’uomo del riscatto ma Palladino portò la Fiorentina al sesto posto”

Ieri mattina la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park per il solito lavoro di scarico post partita. Ma qui c’è bisogno di ricaricare le pile, di mettere energia nuova, di guardarsi in faccia e cominciare a capire che di tempo adesso ce n’è ben poco. E il derby di Pisa, atteso da 34 anni, di domenica alla Cetilar Arena di Pisa, è una partita che la Viola deve assolutamente vincere. Vietato anche pareggiarla.

I due punti in classifica dopo quattro giornate e lo zero nella casella delle vittorie preoccupano non poco l’ambiente. E il primo ad essere messo in discussione è proprio il tecnico Stefano Pioli che ai primi di luglio, complici i trascorsi fiorentini, sia da calciatore che da tecnico, era stato accolto come uomo del riscatto, della provvidenza, un uomo ben diverso da quel Raffaele Palladino che all’interno del Viola Park non aveva avuto nel finale rapporti idilliaci con più di una persona, ma quella squadra l’ha condotta al sesto posto in A e in semifinale di Conference. E questo dato va considerato.

Anche se pure il tecnico di Mugnano era partito male: 3 punti nelle prime 4 gare, pareggiando con Parma, Venezia e Monza e perdendo a Bergamo. Negli ultimi sette anni Vincenzo Italiano nel torneo 2021-22 ne fece 9 nelle prime 4. Mentre per rivedere una partenza come quella di Pioli bisogna andare indietro alla stagione 2019-20 di Vincenzo Montella: pure lui due punti. Saltò dopo 17 turni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.