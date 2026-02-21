Gazzetta: “Piccoli sta guadagnando più spazio. La Fiorentina adesso è meno Kean-dipendente”

Dopo un inizio di stagione complicato, Roberto Piccoli si sta guadagnando spazio grazie a prestazioni fatte di duelli, sponde e presenza in area. Il gol in Conference è arrivato al termine di una partita di grande sacrificio, confermando la crescita del giocatore. Con la rete segnata in Europa, Piccoli sale a sei gol complessivi in stagione. Numeri che rafforzano il suo ruolo nelle rotazioni offensive e che offrono allo staff tecnico un’alternativa credibile al centro dellattacco.

In Polonia ha siglato la rete del definitivo 0-3, una rete festeggiata dopo 90 minuti e passa di lotta, tra duelli di testa e giocate di sponda. Sacrificio, affidabilità ed efficacia, così si sta guadagnando credibilità e fiducia dopo un inizio sulle montagne russe, condizionato anche dal momento no della squadra. Così la Fiorentina si sta scoprendo un po’ meno Kean dipendente e Paolo Vanoli sa che là davanti può contare su un’alternativa di livello. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.