Gazzetta: "Piccoli resta alla Fiorentina se parte Kean, la Lazio resta alla finestra"
La Lazio osserva, ma la decisione spetta alla Fiorentina
Nel valzer degli attaccanti rientra anche la posizione di Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, attende gli sviluppi delle altre operazioni di mercato del club viola. Il suo futuro resta in bilico: può lasciare Firenze, ma esclusivamente con la formula del prestito. La Lazio ha manifestato un concreto interesse, anche se la sua partenza non rappresenta una priorità per la società.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Piccoli sarebbe legata all'eventuale cessione di Moise Kean. Se l'attaccante azzurro dovesse salutare la Fiorentina, il club punterebbe a trattenere Piccoli. Anche in questo scenario, però, la dirigenza sarebbe chiamata a intervenire sul mercato per assicurarsi un centravanti in grado di raccogliere l'eredità del classe 2000.