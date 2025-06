Gazzetta: “Piccoli nel mirino della Fiorentina se parte Kean. Il Cagliari spara, vuole 25 milioni”

Oltre a Zortea, la Fiorentina potrebbe parlare con il Cagliari anche di Roberto Piccoli che, in caso di partenza di Kean, è un obiettivo della Viola. La richiesta dei rossoblù è molto alta: non meno di 25 milioni. Per l’attaccante c’è tempo, adesso la priorità è quella di trovare un giocatore di esperienza e qualità a centrocampo. Tra i vari nomi spicca quello di Bernabè, ma prima la Fiorentina dovrà cedere i tanti prestiti che si presenteranno per il ritiro al Viola Park. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.