Gazzetta: “Piccoli-Bologna? La fumata bianca può arrivare in prestito con obbligo a 18 milioni”

La Fiorentina valuta il centravanti circa 20 milioni

L'operazione Piccoli avanza e potrebbe avere uno scatto decisivo già la settimana prossima. Il Bologna ha deciso di svoltare sulla prima punta e, dopo i sondaggi di questi giorni, è pronto ad affondare il colpo per l'attaccante viola che andrebbe a giocarsi il posto con l'ucraino Dovbyk, arrivato in prestito dalla Roma. Due le strade: o tutto subito, oppure un prestito con obbligo di riscatto. Una duplice prospettiva che andrebbe incontro anche alle esigenze dei toscani, i quali valutano Piccoli attorno ai 20 milioni.

Prestito con obbligo di riscatto attorno ai 18 milioni? E' una delle soluzioni che il Bologna sta studiando per arrivare alla fumata bianca. Dalla fase esplorativa si passerà, nei prossimi giorni, alle cifre sul tavolo. A fargli posto sarà l'olandese Dallinga, destinato a lasciare Bologna. Un incastro che conviene a tutti e che non ha un nesso economico: per prendere l'attaccante della Fiorentina, il Bologna non ha bisogno dell'incasso legato alla vendita dell'olandese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.