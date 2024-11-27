Gazzetta pessimista: “Contro l’Inter solo qualche minuto per Gudmundsson, prova della verità con l’Empoli”

La speranza è che Gud possa giocare qualche minuto contro l'Inter

La Fiorentina aspetta con ansia Albert Gudmundsson. L'ex Genoa continua a lavorare al Viola Park per trovare la sua forma migliore. L'atteso fantasista islandese Albert Gudmundsson dovrebbe tornare, forse per qualche minuto, contro l'Inter anche se la sua prova verità sarà il 4 dicembre in Coppa Italia contro l'Empoli.

Gudmundsson si allena in gruppo al 100% da lunedì e oggi capiremo se sarà convocato da Palladino per la sfida di domani, oppure no. La speranza della Fiorentina e che il numero 10 viola possa fare almeno più di qualche minuto contro l'Inter domenica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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