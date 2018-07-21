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Gazzetta, per Saponara si fa avanti il Parma. Previsto un incontro prossima settimana, L'Udinese...

Come riportato da La Gazetta Dello Sport, nell'edizione odierna, il Parma starebbe pensando a Riccardo Saponara per rinforzarsi sulla trequarti. Il giocatore, in uscita dalla Fiorentina, potrebbe fini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 08:46
Gazzetta, per Saponara si fa avanti il Parma. Previsto un incontro prossima settimana, L'Udinese... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Come riportato da La Gazetta Dello Sport, nell'edizione odierna, il Parma starebbe pensando a Riccardo Saponara per rinforzarsi sulla trequarti. Il giocatore, in uscita dalla Fiorentina, potrebbe finire anche ad Udine ma, l'ipotesi di scambio con De Paul non pare essere il giusto incastro. Seguiranno dunque sviluppi...

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