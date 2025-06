Gazzetta: “Per Pioli, Kean è il pilastro del futuro. Il tecnico può ripartire proprio dal 3-5-2”

È possibile che i viola ripartano dal 3-5-2 utilizzato nell’ultima parte della scorsa stagione. I motivi sono diversi: in rosa ci sono sei centrali difensivi e in più è un assetto che permette al centravanti di esaltarsi e rimanere protagonista. Un assetto con tre attaccanti ad esempio potrebbe più “oscurarlo” che valorizzarlo ed è anche per questo che al momento non vengono cercati sul mercato esterni d’attacco.

Kean a Firenze sta bene e per Pioli, così come per la società, rappresenta un pilastro per il futuro. Su di lui pende una pericolosa clausola rescissoria da 52 milioni (dall’1 al 15 luglio) però i viola faranno di tutto per fargli capire che è un irrinunciabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.