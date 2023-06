Gazzetta: “Per l’attacco del futuro idea Giovane del Corinthias per la Fiorentina”

Alcuni emissari della Fiorentina, scrive la Gazzetta dello Sport, sono sbarcati in Brasile per seguire da vicino e sondare la pista che porta a Giovane Santana do Nascimento. Attaccante classe 2003 di proprietà del Corinthians, il giocatore ha un contratto valido fino al 2025 ed una valutazione ancora relativamente bassa.

Nell’ultima stagione non ha trovato troppo spazio in prima squadra dopo le 10 presenze della precedente e proprio per questo potrebbe rappresentare un’occasione con vista futuro, con la Viola che potrebbe portarlo a Firenze per farlo crescere con calma alle spalle della nuova prima punta di riferimento di Vincenzo Italiano.

