Gazzetta, per Commisso Chiesa rimane almeno un altro anno. Spunta però un "a meno che"...

Secondo La Gazzetta dello Sport, come detto dal presidente Commisso Chiesa rimarrà alla Fiorentina per almeno un altro anno. Il neo proprietario è tornato così sull'argomento anche in occasione dell'i...

Secondo La Gazzetta dello Sport, come detto dal presidente Commisso Chiesa rimarrà alla Fiorentina per almeno un altro anno. Il neo proprietario è tornato così sull'argomento anche in occasione dell'intervista rilasciata a Sirius XM: "Resta a meno che non ci sia qualcosa dal punto di vista contrattuale di cui non sono a conoscenza. Non penso che sia possibile. Siamo stati rassicurati dai vecchi proprietari". Un dubbio quindi che resta. I Della Valle negano sull'aver preso impegni con altri club per il giovane Fede. La nuova strategia è quindi presto un nuovo incontro, forse anche nel fine settimana tra Barone, Pradè ed Enrico Chiesa. Si incontreranno per aver maggiore chiarezza e per trovare un accordo. La speranza per Commisso è abbracciare il 22 a New York un Chiesa che ha accettato di rimanere in maglia viola.