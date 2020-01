Un attaccante arriva, uno parte. È già finita l’avventura fiorentina del brasiliano Pedro. Che era e resta, almeno per il mondo viola, un vero oggetto misterioso. Pedro tornerà in Brasile, quasi certamente al Flamengo (anche se nelle ultime ore il Gremio sta tentando un clamoroso e complicato sorpasso). Anche in questo caso la formula sarà il prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 12-13 milioni. La Fiorentina però inserirà nell’accordo una clausola che le consentirà la possibilità di operare il contro riscatto a venti milioni. Barone e Pradè sono ancora convinti che Pedro, non appena avrà recuperato al cento per cento dai suoi problemi fisici potrà diventare un top player. Per questo non vogliono perderlo completamente.Il centravanti dovrebbe lasciare l’Italia questo fino settimana o, al massimo, lunedi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.