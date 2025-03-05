Gazzetta: “Passato e gossip? Fagioli ora pensi al calcio, il suo mondo. Palladino crede in lui”

Dirigenza e tecnico hanno riposto fiducia in lui

La musichetta è un'altra, ma sempre di Europa si tratta. Nicolò Fagioli questo pomeriggio si imbarca sul charter della Fiorentina che conduce ad Atene dove domani sera (18,45) si gioca l'andata degli ottavi di Conference League in casa del Panathinaikos. Nicolò ha giocato solo in Champions, con la Juventus che a gennaio ha deciso di privarsi di lui e fargli vivere un nuovo percorso.

La squalifica per un anno legata alle scommesse lo ha privato del pallone, ma non della voglia di riprenderlo. Il gossip di questi giorni gli attribuisce un nuovo flirt con l'influencer ex Grande Fratello Sophie Codegoni. Ma Fagioli ora deve provare a tornare protagonista nel suo mondo, quello del calcio ripagando la fiducia che la dirigenza e il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino hanno riposto in lui con un'operazione totale da 13 milioni e mezzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.