Gazzetta, se parte Bernardeschi occhi puntati anche su Iturbe della Roma
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in caso di cessione di Bernardeschi potrebbe andare a valutare..
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 10:18
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in caso di cessione di Bernardeschi potrebbe andare a chiedere informazioni per il romanista Juan Iturbe. Il giocatore ex Hellas Verona piace alla dirigenza e potrebbe essere un colpo a sorpresa in entrata. Inoltre, il giocatore è stato messo dalla Roma ufficialmente in vendita, dopo i 6 mesi trascorsi in chiaroscuro al Torino.