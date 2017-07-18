Gazzetta, se parte Babacar in arrivo Nestorovsky. La 9 della Fiorentina peró..

Questa mattina il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport fa un'analisi sull'attacco della Fiorentina. Se dovesse partire Babacar..

Questa mattina il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport fa un'analisi sull'attacco della Fiorentina. Tralasciando la vicenda Kalinic, potrebbe esserci un altro addio importante per i viola. Si parla infatti di Babacar che nonostante abbia ribadito piú volte il suo amore per Firenze, piace molto in Turchia dove ha ricevuto delle offerte importanti. Se il nunero 30 dovesse partite, lo sostituirebbe Nestorovsky, unica nota positiva del Palermo dello scorso anno.

Quello che peró è certo, sottolinea la rosea, è che il numero 9 della Fiorentina è ancora vacante.