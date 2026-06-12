Gazzetta: “Paratici incontrerà l’agente di Kean e Piccoli. Si potrebbe parlare anche di Kostic che si svincola”
La Fiorentina per il serbo non ha la necessità di trattare con la Juve
Nella prossima settimana Fabio Paratici incontrerà Lucci, agente di Piccoli e Kean. Durante l'incontro, l’interesse viola potrebbe finire su un giocatore che si svincola dalla Juventus: Filip Kostic.
Il serbo si svincola a zero dalla Juventus e quindi senza la necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all'ingaggio. Ha giocato spesso a tutta fascia, ma nell'assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo e certo non bloccato basso.
Ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli e mentre i viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare dei centravanti, l'argomento può finire pure sul serbo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.