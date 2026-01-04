Gazzetta: “Paratici alla Fiorentina? Potrebbe volerci ancora un po’. Da domani ogni giorno è buono”

Anno nuovo, dirigente nuovo, giocatore nuovo. L’allenatore chissà. Ma la Fiorentina? Nuova pure quella, sperano a Firenze. Se non nell’abito, nello spirito. Se non nella forma, nella sostanza. Oggi contro la Cremonese si riparte e il sogno dei tifosi viola è di poter davvero voltare pagina, di considerare chiuse nel cassetto le brutture degli ultimi mesi, di vedere un po’ di luce dopo troppo tempo di buio. C’è Manor Solomon, anche se solo dalla panchina.

C’è Fabio Paratici, anche se solo davanti alla tv in attesa che il suo ingresso nei quadri dirigenziali venga definito e annunciato (potrebbe volerci ancora un po’, ma da domani ogni giorno può essere quello giusto). C’è Moise Kean, anche se probabilmente tra le riserve perché ha saltato troppi allenamenti per problemi familiari ed è rientrato ieri mattina al Viola Park, in tempo per la seduta di rifinitura. C’è Paolo Vanoli, che ha sempre detto di non pensare al futuro ma che sa bene di aver bisogno di vincere oggi e di infilare una serie di risultati positivi per avvicinarsi alla zona salvezza e consolidare la sua posizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.