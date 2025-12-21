Gazzetta: “Paratici alla Fiorentina? Le priorità per il mercato sono tre: difensore, centrocampista e esterno”

Comunque sia, sarà inevitabile distribuire diversamente le responsabilità e dare forza a un gruppo che in campo pare perso. II

mercato di gennaio seguirebbe. Il budget probabilmente sarà limitato agli incassi da cessioni ma il lavoro da fare è molto, con priorità già individuate: l’arrivo di almeno un difensore, di un centrocampista, di un esterno con spirito offensivo. Paratici ci sta già pensando e deciderà a breve, magari quando per il mondo è notte. Sul mercato, spesso, funziona così. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.