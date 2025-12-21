21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Paratici alla Fiorentina? Le priorità per il mercato sono tre: difensore, centrocampista e esterno”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Paratici alla Fiorentina? Le priorità per il mercato sono tre: difensore, centrocampista e esterno”

Redazione

21 Dicembre · 09:49

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 09:49

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Paratici deciderà a breve, magari quando sarà notte

Comunque sia, sarà inevitabile distribuire diversamente le responsabilità e dare forza a un gruppo che in campo pare perso. II
mercato di gennaio seguirebbe. Il budget probabilmente sarà limitato agli incassi da cessioni ma il lavoro da fare è molto, con priorità già individuate: l’arrivo di almeno un difensore, di un centrocampista, di un esterno con spirito offensivo. Paratici ci sta già pensando e deciderà a breve, magari quando per il mondo è notte. Sul mercato, spesso, funziona così. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio