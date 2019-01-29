Gazzetta, papà Chiesa si aspettava il rinnovo a Federico. Non è in programma, adesso...

Qualche nube in più su Federico Chiesa e il suo futuro, parlando di un rinnovo contrattuale che non sta arrivando. «Ha 4 anni di contratto edègià il giocatore più pagato della rosa», ha detto Pantaleo...

Qualche nube in più su Federico Chiesa e il suo futuro, parlando di un rinnovo contrattuale che non sta arrivando. «Ha 4 anni di contratto edègià il giocatore più pagato della rosa», ha detto Pantaleo Corvino qualche giorno fa alla Gazzetta. Ed è vero, considerando che Federico con i bonus sfiora i 2 milioni a stagione. Ma la famiglia del giocatore (babbo Enrico ne cura gli interessi) si aspettava un riconoscimento ulteriore che non sta arrivando. E al momento non è neppure in ponte. Considerando che Chiesa ha prolungato al 2023 il proprio contratto nel novembre del 2017.

La Gazzetta dello Sport