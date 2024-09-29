Gazzetta: “Palladino schiererà il tridente ma Colpani rende meglio nel 4-2-3-1”

Per ora la Fiorentina ha fatto sette gol ma ne ha subiti altrettanti

Gudmundsson dovrebbe giocare con Andrea Colpani e Moise Kean davanti. Tre calciatori tutti nuovi e dai quali ci si aspetta tanto. Kean è risorto e ha già timbrato due volte, Colpani non è ancora quello che ha incantato a Monza, proprio allenato da Palladino. Loro tre sono chiamati a dare quella svolta offensiva a una squadra che finora ha segnato sette gol, media accettabile, ma ne ha subiti altrettanto. Il 4-2-3-1 sembra poter far rendere al meglio lo stesso Colpani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/la-difesa-a-4-rende-ma-palladino-non-vuole-cambiare-continuera-con-il-3-4-2-1/270014/